غازبروم تبيع 3.5 في المئة من أسهمها

أعلنت شركة "غابروم راسبريديلينيي" التابعة لشركة "غازبروم"، اليوم الخميس، عن بيع 850.90 مليون سهم (3.5 في المئة) من الشركة القابضة للغاز في بورصة موسكو.

وجاء في بيان الشركة: "سيتم قبول الطلبات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً بتوقيت موسكو".

بلغت قيمة أسهم شركة "غازبروم"، في ختام تداولات الأمس في بورصة موسكو 248.01 روبل. وبالتالي، يمكن تقدير إجمالي قيمة الأسهم المعروضة للبيع بحوالي 211 مليار روبل.

واعتبارًا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بلغت القيمة السوقية لشركة "غازبروم"، 5 تريليون و945 مليار و839 مليون روبل. وتسيطر إدارة ممتلكات روسيا على 38.37% من الأسهم، بينما تمتلك شركة "روسنفط غاز" 10.97% أخرى، كما تمتلك شركة "روس غازيفيكاتسيا" حصة تبلغ 0.89 %.

في سياق آخر، أرسلت شركة "غازبروم" الروسية عرضا لشركة "نافطوغاز" الأوكرانية تشترط فيه تنازل الطرفين عن المطالبات القضائية ضد بعضهما بعضا، من أجل تمديد عقد عبور الغاز الحالي أو إبرام عقد جديد.

وفي نهاية هذا العام، تنتهي صلاحية العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا. وتجري روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية مفاوضات ثلاثية حول نقل الغاز بعد عام 2019.