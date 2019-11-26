اكتتاب القرن... "أرامكو" تتفوق على أكبر شركات العالم "آبل" و"علي بابا"

ووصف المحللون الاقتصاديون الاكتتاب الذي تقوم به الشركة بـ "اكتتاب القرن"، حيث سجلت الشركة أرباحا تعادل نحو أربعة أضعاف (3.9 ضعف) الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال العام 2018، والبالغة 28.3 مليار دولار (106 مليارات ريال).

ووصلت أرباح الشركة إلى ( 416.5 مليار ريال اي ما يعادل 111.1 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت (131.9 مليار ريال) بزيادة تقدر نسبتها بـ 46.3%، ووصلت إيرادات الشركة (1.18 تريليون ريال)، حيث قفزت الإيرادات بنسبة 134.3%، بحسب صحيفة "مال".

"أرامكو" ستتفوق على "آبل" و"علي بابا"

وبحسب التوقعات، ستكون أرباح الشركة هي الأكبر عالميا، وقد تصل قيمتها إلى ما بين (6 تريليونات ريال أي حوالي 1.6 تريليون دولار) و (6.4 تريليون ريال اي حوالي 1.7 تريليون دولار)، مما سيجعلها أيضا الشركة الأكثر قيمة وربحا في العالم قبل شركة "آبل".

ومن خلال عملية بيع الأسهم، فإن الشركة من الممكن أن تحقق ما يزيد على 25 مليار دولار، مما يجعلها تتخطى لحظة ظهور شركة "علي بابا" في بروصة نيويورك للأوراق المالية عام 2014، لتسجل أكبر اكتتاب في العالم، بحسب الأرقام التي أوردتها "سي إن إن بيزنس".

سيولة قوية جدا

وفقا لبيانات وكالة "موديز"، فإن الشركة السعودية تتميز بوضع سيولة قوي جدا عن منافساتها في السوق العالمية، حيث تصل سيولتها لحوالي (48.8) مليار دولار، بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية تصل قيمتها إلى (46.8 مليار دولار منها 25.5 ما تزال متاحة)

الشركة لوحدها قادرة على تمويل صفقة "ساباك" نقدا من سيولتها الخاصة دون الحاجة للاقتراض.

تفوقت على عشرات شركات النفط العالمية مجتمعة

وبحسب شركة "أرامكو"، فإن النطاق السعري للشركة في أسهمها الذي يتراوح بين 30-32 سهما، فإن قيمة شركة "أرامكو" وفق هذا السعر، تتراوح بين ( 1.6 و1.7 تريليون دولار)، أي أن قيمتها السوقية تتفوق على عشرات شركات النفط والغاز العالمية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية مجتمعة ما يقارب (1.57 تريليون دولار).

الأموال المتوقع جمعها من الطرح تبلغ ما بين 24 - 25.6 مليار دولار بالحد الأدنى

وأعلنت شركة "سامبا كابيتال"، المالية للأصول وإدارة الاستثمار، عن نتائج اكتتاب الأفراد لشركة "أرامكو" السعودية، حيث وصل عدد الأفراد المكتتبين إلى حد الساعة الخامسة مساء اليوم، إلى 2.628.646 بعدد أسهم وصل إلى 680.254.540 (أي نحو 21.768.145.280 ريال).

وأعلنت الشركة عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري؛ ويتوقع أن يكون هناك طرح دولي يعقب الطرح المحلي.

ويشار إلى أن فترة الاكتتاب العام بشركة "أرامكو" للمؤسسات المستثمرة تمتد من 17 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر/كانون الأول، وبالنسبة للمستثمرين الأفراد من 17 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت نسبة الاكتتاب للأفراد، وفق ما يلي: الهاتف المصرفي: 1.85%، والصراف الآلي: 24.76%، بينما بلغ الاكتتباب للمصرفية الإلكترونية 38.26% والفروع 35.14%.

وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال" رانيا نشار، بأن عملية الإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركة شهدت معدلات مشاركة إيجابية وفاعلة، دعمتها ثقة المواطنين والمستثمرين الأفراد بالقيمة الاستثمارية للشركة.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت، عبر موقعها الرسمي، الأحد قبل الماضي، عن النطاق السعري للطرح الأول على أسهمها، وبدء الاكتتاب عبر السوق المالية السعودية (تداول).

وستكون نسبة 0.5 بالمئة (حوالي مليار سهم) متاحة للاكتتاب للأفراد، و1 بالمئة للمؤسسات؛ على أن يكون الاكتتاب للأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري هو 32 ريال.

و"أرامكو" هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها، من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.