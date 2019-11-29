مدير الاكتتاب: شريحة الأفراد في طرح أرامكو جذبت 12.6 مليار دولار

قالت سامبا كابيتال، مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، إن الشركة باعت حوالي 1.5 مليار سهم بقيمة 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار) إلى المستثمرين الأفراد، بينما بلغت طلبات المستثمرين من المؤسسات 118.86 مليار ريال في الاثني عشر يوما الأولى من فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وقالت سامبا، في بيان اليوم الجمعة نشرته "رويترز"، إن طلبات المستثمرين من المؤسسات في الطرح الأولي شملت 54 في المئة من شركات سعودية و24.1 في المئة من صناديق سعودية و10.5 في المئة من مستثمرين غير سعوديين.

وباب الاكتتاب مفتوح للمستثمرين من المؤسسات حتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت "أرامكو" أعلنت، عبر موقعها الرسمي، عن النطاق السعري للطرح الأول على أسهمها، وبدء الاكتتاب عبر السوق المالية السعودية (تداول).

وجاء النطاق السعري لاكتتاب "أرامكو" بين 30 و32 ريال (8-8.53 دولار أمريكي)، على نسبة 1.5 من أسهم الشركة.

وستكون نسبة 0.5 في المئة (حوالي مليار سهم) متاحة للاكتتاب للأفراد، و1 في المئة للمؤسسات، على أن يكون الاكتتاب للأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري هو 32 ريال.

يشار إلى أن فترة الاكتتاب العام بشركة "أرامكو" للمؤسسات المستثمرة ستمتد من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول، وبالنسبة للمستثمرين الأفراد من 17 إلى 28 نوفمبر.

و"أرامكو" هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها، من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.