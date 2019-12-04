"أوبك +" تنظر في تمديد الصفقة حتى يونيو أو عام 2020 بأكمله

أعلن وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، اليوم الأربعاء، أن أعضاء "أوبك+" سينظرون في تمديد صفقة خفض إنتاج النفط بما في ذلك وحتى حزيران/ يونيو ولعام 2020 بأكمله.

فيينا - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان هناك توافق في الآراء بين دول "أوبك" بشان مسألة تمديد الاتفاق: " كل من "أوبك" و"أوبك +" ، تناقشان وستتوصلان إلى اتفاق. من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيكون حتى آذار / مارس أو تموز / يوليو أو العام بأكمله، ستناقش السيناريوهات أو الخيارات الثلاثة جميعها. ويعتمد هذا الأمر على توافق الآراء النهائي للجميع".

وكانت عقود النفط، قد ارتفعت حوالي واحد في المئة، يوم الإثنين بفعل تلميحات إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها قد يوافقون على تعميق تخفيضات إنتاجية أثناء اجتماع هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أنه من المتوقع أن تمدد "أوبك" ومنتجون متحالفون معها، من بينهم روسيا، هذا الأسبوع، على تمديد تخفيضات إنتاجية، وقد يقرروا خفضا إضافيا بواقع 400 ألف برميل يوميا أو أكثر. وسيجتمع وزراء "أوبك" في فيينا يوم غد الخميس، بينما ستعقد مجموعة (أوبك+) الأوسع، اجتماعا يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، والدول المصدرة للنفط "أوبك+" على الأقل، التخفيضات القائمة لإنتاج النفط حتى حزيران / يونيو 2020 ، حينما سيجتمعون هذا الأسبوع.