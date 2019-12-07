لبنان منفتح على مقترحات روسية جديدة بشأن الاستثمارات النفطية

صرحت القائمة بأعمال وزير الدولة للشؤون الإدارية في لبنان، مي شدياق، اليوم السبت، بأن لبنان منفتح على مقترحات جديدة من قبل روسيا فيما يتعلق باستثمارات النفط وترحب بأي استثمار في البلاد.

روما - سبوتنيك. وقالت شدياق، لوكالة "سبوتنيك" على هامش المؤتمر الدولي حوارات البحر المتوسط المنعقد في روما: "لقد شاركت روسيا في مشروع لاستثمار النفط في شمال لبنان. لبنان منفتح على مقترحات جديدة في مجال الاستثمارات النفطية. ليس لدينا مشاكل مع روسيا".

كما أضافت شدياق قائلة: "نحن نرحب بأي استثمار من الجانب الروسي في لبنان. نحن بحاجة إلى دعم الشركاء الأجانب".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء اللبناني بالوكالة سعد الحريري، بأن سلطات بلاده مهتمة بوجود الشركات الروسية، بما في ذلك شركات النفط والغاز.

وكان لبنان قد تخطى المرحلة الأولى من استكشاف النفط والغاز بعد أن تمت الموافقة على خطتي الاستكشاف في بلوك رقم 4 وبلوك رقم 9. واستطاع بعد ذلك إطلاق المرحلة الثانية من خلال إعطاء تراخيص شملت كلا من "كونسورتيوم" مكون من توتال الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية.