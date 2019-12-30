ارتفاع ملحوظ في ثروات أغنياء روسيا خلال 2019

كشف تصنيف "بلومبرغ" لأصحاب المليارات، اليوم الإثنين، عن نمو إجمالي حجم ثروة 23 من "المليارديرات" الروس خلال عام 2019 بوتيرة أكبر مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة ليصل إلى 52.9 مليار دولار.

موسكو-سبوتنيك. تضمن تصنيف "بلومبرغ" لأصحاب المليارات أسماء أغنى 500 شخص في العالم، منهم 23 من الروس.

واحتل المركز الأول على التوالي، حسب التصنيف، أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نوريلسك" للتعدين، فلاديمير بوتانين، الذي زادت ثروته في عام 2019 بمقدار 8.5 مليار دولار، لتصل إلى 28.2 مليار دولار.

وشغل المركز الثاني مالك شركة "نوفاتيكا" للغاز، ليونيد ميخيلسون، حيث زادت ثروته بمقدار 5.2 مليار وبلغت 24.6 مليار دولار.

وجاء في المرتبة الثالثة وحيد ألكبيروف، المالك المشارك لشركة "لوك أويل"، حيث زاد رأسماله بنسبة 6.22 مليار، ليصل إلى 22.3 مليار دولار.

يذكر أن مؤشر تصنيف "بلومبرغ" للمليارديرات يتم احتسابه بناء على تقويم قيمة الأسهم، وبيانات تقارير الشركات التي يملك المليارديرات مجموعات الأسهم فيها، وبالنسبة إلى بعض الشركات يتم احتساب المؤشرعلى أساس معدل إجمالي القيمة السوقية لكافة أسهم الشركة العامة بالنسبة إلى معدل "إي بي أي تي دي أي" (العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك)، أو معدل سعر السهم بالنسبة للعائد على السهم.