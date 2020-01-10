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13:14 10 يناير/ كانون الثاني 2020
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    وكالة الطاقة: نمو الطلب الهندي على النفط يتجاوز الصين بحلول منتصف العقد

    © Sputnik . Alexei Danichev
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    قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، إن نمو طلب الهند على النفط سيتجاوز الصين بحلول منتصف العقد، مما يرشح البلد لمزيد من استثمارات المصافي لكن يجعله أكثر انكشافا على مخاطر تعطل إمدادات الشرق الأوسط.

    قالت الوكالة إن من المتوقع أن يبلغ الطلب الهندي على النفط ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2024 من 4.4 مليون برميل يوميا في 2017، لكن من المتوقع أيضا أن يزيد الإنتاج المحلي زيادة طفيفة فحسب، مما سيزيد الاعتماد على واردات الخام.

    وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة، في تصريحات لـ"رويترز": "نرى الهند محركا رئيسيا بلا ريب لنمو الطلب على النفط،" لكنه أضاف أن نمو طلب نيودلهي قد يتباطأ قليلا، تمشيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

    ومن المرجح أن يتراجع نمو الطلب الصيني قليلا عن الهند بحلول منتصف العقد، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة المعلنة في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن الفجوة ستزداد تدريجيا بعد ذلك.

    وقالت وكالة الطاقة في تقرير عن سياسات الطاقة الهندية "الاقتصاد الهندي منكشف وسيزداد انكشافا على مخاطر تعطيلات المعروض والضبابية الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط".

    وتجاوزت أسعار خام برنت 70 دولارا للبرميل هذا الأسبوع بفعل تنامي التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مما ضغط على الأسواق الناشئة مثل الهند. ونيودلهي شديدة الاعتماد على إمدادات نفط الشرق الأوسط، شأنها شأن نظرائها الآسيويين، والعراق أكبر مورد للخام لها.

    تستورد الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية، منها 65 بالمئة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، حسبما ذكرته وكالة الطاقة.

    وقالت الوكالة، التي تنسق السحب من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية للدول المتقدمة في أوقات الطوارئ، إن من المهم أن تتوسع الهند في مخزوناتها.

    استثمارات المصافي

    الهند رابع أكبر مكرر للنفط في العالم ومصدر صاف للوقود المكرر، لاسيما البنزين والديزل. وتعتزم زيادة طاقتها التكريرية إلى حوالي ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول 2025 من نحو خمسة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.

    لكن وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع طاقة التكرير الهندية إلى 5.7 مليون برميل يوميا بحلول 2024، مما يجعل "الهند سوقا مغرية جدا لاستثمارات المصافي".

    وتدرس شركات نفط عالمية كبرى مثل أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وتوتال الاستثمار بقطاع النفط في الهند، تجذبها فرص ارتفاع الطلب على الوقود هناك.

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    استيراد, الصين, النفط, الهند
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