200 مليار دولار أولى خطوات إنهاء "الحرب التجارية" بين الصين وأمريكا

كشفت مصادر إعلامية تفاصيل الجزء الأول من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والمتوقع توقيعها هذا الأسبوع.

فبحسب المصادر الإعلامية فإن الصفقة ستلزم بكين بشراء منتجات وسلع أمريكية من أربع صناعات مختلفة على أن تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، وأن يتم ذلك على مدار عامين.

وأضافت صحيفة South China Morning Post، التي قامت بنقل الخبر عن مصادر مطلعة، بأن الجانب الصيني سيقوم بشراء منتجات صناعية من أمريكا بمبلغ يصل لحوالي 75 مليار دولار.

كما وسيقوم بشراء مواد تتعلق بالطاقة بمبلغ يصل لـ50 مليار دولار، على أن يقوم أيضا بشراء منتجات زراعية بحوالي 40 مليار دولار.

وستنفق الصين ما يتراوح بين 35 إلى 40 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، من خلال شرائها مواد تتعلق بقطاع الخدمات.

هذا وكان محللون اقتصاديون قد توقعوا بأن ينص الاتفاق على التزام الصين بشراء بضائع أمريكية من ثلاث قطاعات اقتصادية مختلفة.

ومن المتوقع توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين البلدين هذا الأسبوع، وكان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خي، قد وصل بالفعل إلى واشنطن للتوقيع.

وقال دونالد ترامب في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستبدأ على الفور مفاوضات مع الصين بشأن الجزء الثاني من الصفقة.