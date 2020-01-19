شركة إماراتية تبحث بيع أصول للطاقة المتجددة في مصر والأردن بقيمة 500 مليون دولار

تستعد شركة "الكازار إنرجي"، المدعومة من قبل صندوق "مبادلة" للاستثمار التابع لإمارة أبو ظبي، لبيع أصول للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر والأردن، وفقًا لما نقلته "بلومبيرج" عن مصادر مطلعة على الأمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، إن شركة الطاقة المتجددة دخلت في محادثات مع بنوك لبيع أصول قد توفر لها نحو 500 مليون دولار على الأقل، مشيرة إلى أن العرض قد يجذب اهتمام شركات الأسهم الخاصة التي تركز على المنطقة.

وأكدت المصادر أن "الكازار" لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن البيع، وما زال بإمكان المسؤولين في الشركة التراجع عن هذا الإجراء والإبقاء على الأصول.

ويرى مطورو الطاقة المتجددة فرصًا متزايدة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد موطن أكبر مصدري النفط في العالم، بفعل الضغط على الحكومات من أجل البحث عن حلول بديلة للطاقة مع تزايد الاستهلاك، ولتنويع الاقتصاد.

على سبيل المثال، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في حين تخطط السعودية إلى استثمار 50 مليار دولار في هذا القطاع على مدار السنوات الست المقبلة.