روسيا: مستعدون لتقديم تقنيات لرقمنة قطاع الطاقة في إسرائيل

أعلن نائب وزير الطاقة الروسي، أنطون إينيوتسين، اليوم الأربعاء، أن رقمنة قطاع الطاقة مجال واعد في التعاون مع إسرائيل، وروسيا مستعدة لتقديم العديد من التقنيات المبتكرة للشركاء الإسرائيليين.

موسكو - سبوتنيك. وقال إينيوتسين، نقلاً عن وزارة الطاقة: "الطرف الإسرائيلي حدد آفاقاً عالية لمشاركة الشركات الروسية في مجال استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وإدخال الغاز كوقود للسيارات، وإدخال الغاز إلى المنشآت الصناعية في إسرائيل، كما نرى في رقمنة مجال الطاقة مجالاً واعداً، ونحن مستعدون لتزويد الشركاء الإسرائيليين بالعديد من التقنيات المبتكرة في هذا المجال، والتي تم إدخالها في روسيا بنجاح".

وشدد المتحدث على أنه في الوقت الحالي، من المهم التركيز على تنفيذ المشاريع التي لها أعلى قيمة مضافة من النفط ومنتجاته.

كما تمت الإشارة إلى أنه في عام 2019 اجتازت الدورة التجارية بين البلدين عتبة الـ 5 مليارات دولار، أكثر من نصفها جاء على حساب قطاع الطاقة.

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى إسرائيل يوم 23 يناير/كانون الثاني، سيعقد مباحثات مع الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "تأتي الزيارة إلى إسرائيل بمناسبة المنتدى الدولي "الحفاظ على ذكرى المحرقة، محاربة معاداة السامية...". والمنتدى مخصص هذه المرة للذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر أوشفيتز من قبل الجيش الأحمر واليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة".

وأضاف أوشاكوف أنه خلال الزيارة، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات "مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين ورئيس الوزراء نتنياهو".

كما أكد مساعد الرئيس الروسي بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون المتحدث الأول في المنتدى الدولي بالقدس بصفة الضيف الأهم.