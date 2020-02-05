ترامب يعلن نجاح استراتيجيته التجارية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن استراتيجية إدارته عملت بشكل فعال في حل النزاع التجاري مع الصين، مشيرًا إلى أنه بفضل إدارته تم التوقيع على الاتفاقيات مع الجانب الصيني.

وقال ترامب في خطابه السنوي للكونغرس حول الوضع في البلاد "لقد نجحت استراتيجيتنا مع الصين، قبل بضعة أيام، وقعنا اتفاقية جديدة مع الصين تحمي أعمالنا التجارية، وتحمي ملكيتنا الفكرية، وتجلب مليارات الدولارات لخزانتنا، وتفتح أسواقًا جديدة ضخمة للمنتجات المصنعة والمطورة هنا في الولايات المتحدة.".

ووقعت الولايات المتحدة والصين في منتصف كانون الثاني/ يناير الحزمة الأولى من وثائق الاتفاقية التجارية بين البلدين، ووافقت بكين في العامين المقبلين على زيادة مشتريات عدد من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار.

وتتوقع الولايات المتحدة إحداث تقدم في التجارة مع الصين، التي بلغ مجموع تبادلاتها مئات المليارات من الدولارات، بالإضافة إلى ذلك، وعدت الصين بزيادة حماية حقوق النشر الأمريكية وتوسيع الوصول إلى سوقها.

​وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه أم لا.