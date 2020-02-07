هيونداي تعلق الإنتاج في معظم مصانعها المحلية جراء فيروس "كورونا"

علقت شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية، لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، الإنتاج في معظم مصانعها المحلية بسبب نقص مخزون قطع غيار السيارات على خلفية وقف إمداداتها من الصين.

ووفقا لوكالة "يونهاب" المحلية، فإن الشركة ستقوم اليوم بوقف الإنتاج الكامل في مصانعها في مدينتي أولسان، وأسان، التي بدأت في تعليق الإنتاج بشكل تدريجي منذ يوم 4 من الشهر الجاري، كما تعلق إنتاج الشاحنات في مصنعها في مدينة جونجو في ظل إنتاج الحافلات فقط.

كما أضافت الوكالة أن "هيونداي" تخطط لاستئناف تشغيل مصنعها في مدينة أولسان في يوم 11 فبراير، واستئناف تشغيل مصانعها الأخرى في يوم 12 من الشهر نفسه.

وأغلقت شركة "سانغ يونغ" مصانعها في الفترة من 4 إلى 12 من الشهر الجاري، وتدرس شركة "رينو سامسونغ" تعليق إنتاج مصانعها لمدة يومين أو 3 أيام ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل.

تأتي هذه الخطوة بسبب وقف إمدادات قطع الغيار من الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد بسرعة كبيرة في الصين.

وتشكل الصين 87% من واردات كوريا الجنوبية من أطقم التوصيلات الكهربائية.

ويكون استئناف تشغيل المصانع مرهونا بموعد استئناف مصانع صينية لصناعة التوصيلات الكهربائية .

ومن المتوقع أن تستأنف المصانع المحلية إنتاجها إلى حد ما في حال استئناف المصانع الصينية تشغيلها في يوم 10 بحسب ما هو مخطط لها.

وطلبت فيها من مقاطعة شاندونغ السماح بإنتاج بعض المصانع لأطقم التوصيلات الكهربائية تحت إجراءات الحجر الصحي المتشددة نظرا للآثار الكبيرة الناتجة عن تعليق إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية على الاقتصادين الكوري والصيني.