الصين تخفض أسعار البنزين والديزل للمرة الثانية في 2020

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستخفض سقف أسعار التجزئة للبنزين والديزل للمرة الثانية في 2020.

وتقوم الصين بذلك "تمشيا مع نزول أسعار النفط العالمية، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية العام إلى نحو عشرة في المئة"، حسب وكالة "رويترز".

وحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يجري خفض أسعار البنزين 415 يوانا (59.24 دولار) للطن وتقليص أسعار الديزل 400 يوان.

واعتبرت هيئة التخطيط الرسمية الصينية أن "التخفيضات السعرية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء".

كانت الصين خفضت كلا السعرين، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط، بنحو 5 % لكل منهما.

وخلصت حسابات أجرتها "رويترز" من واقع أسعار الوقود التي نشرتها هيئة التخطيط على موقعها الإلكتروني، إلا أن الخطوة الأحدث تنطوي على تخفيض نحو 5 في المئة لأسعار البنزين و5.7 في المئة للديزل.