أرامكو السعودية تتخذ إجراءات جديدة بشأن مراجعة أسعار البنزين

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية مراجعة أسعار البنزين شهريا، ابتداء من شهر فبراير/ شباط الجاري، بعدما كان ذلك يتم بصورة ربع سنوية.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، فإن بنزين 91 سعره 1.55 ريال لكل لتر، بينما بنزين 95 سعره 2.11 ريال لكل لتر.

#أرامكو_السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين شهريًا ابتداءً من شهر فبراير الحالي



- بنزين 91 بـ 1.55 ريال لكل لتر

- بنزين 95 بـ 2.11 ريال لكل لترhttps://t.co/2jnmfVkGiY pic.twitter.com/gZR6EAuCJH — جريدة الرياض (@AlRiyadh) February 15, 2020

وقالت الصحيفة إن شركة أرامكو السعودية، وضعت تلك الأسعار ابتداء من، غد الأحد 16 فبراير الجاري، وأوضحت أنه "ابتداء من شهر فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلا من ربع سنوية".

وقالت: "سيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه".

وأشارت الصحيفة إلى أن "أرامكو" أوضحت أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.