ترامب: لا نريد أن نجعل التعامل معنا مستحيلا... أريد أن تشتري الصين محركات الطائرات من أمريكا

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أوضح فيها أنه لا يريد أن يكون التعامل مع الولايات المتحدة تجاريا أمرا مستحيلا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يريد أن يسهل التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جميع المجالات، فعلى سبيل المثال، ذكر ترامب أنه يريد أن تشتري الصين محركات الطائرات النفاثة من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب: "المنتج والبضائع إلى الصين وبلدان أخرى، هذا هو ما تدور حوله تجارتنا، لا نريد أن نجعل التعامل معنا مستحيلاً، كمثال، أريد أن تشتري الصين محركات الطائرات النفاثة، الأفضل في العالم من عندنا".

....product and goods to China and other countries. That’s what trade is all about. We don’t want to make it impossible to do business with us. That will only mean that orders will go to someplace else. As an example, I want China to buy our jet engines, the best in the World.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2020

​وأعلنت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس دولة جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقبل طلبات إعفاءات جمركية جديدة لـ 696 منتجًا مستوردًا من الولايات المتحدة بما في ذلك لحم الخنزير ولحم البقر وفول الصويا والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.

ومن جهة أخرى وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين المقبلين.