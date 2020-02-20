وزير المال اللبناني: نحن في مرحلة المشورة مع صندوق النقد الدولي

اعتبر وزير المال اللبناني غازي وزني، أن لبنان في مرحلة طلب مشورة صندوق النقد الدولي، وأن المساعدة ستكون في مرحلة تالية.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول وزني، في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء: "الحكومة في مرحلة الحصول على المشورة الفنية من صندوق النقد الدولي"، مضيفا: "المساعدة ستأتي في المرحلة التالية".

ولفتت الوكالة إلى أن وزير المال اللبناني لم يوضح من أين قد تأتي تلك المساعدة.

وأضاف: "إننا في مرحلة المشورة التقنية، والمساعدات تأتي في المرحلة المقبلة"، مضيفا: "الحكومة تعد الخطة وتطلب مساعدة الصندوق، لكي يعطينا رأيه ومشورته".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن وزير المالية اللبناني أوضح في تصريحات بعد اجتماع ممثلي الحكومة مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزولة: "لبنان حضّر خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها، وأن صندوق النقد يقدم وجهة نظره في ظل الظروف الحالية، وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية، وسبل مواجهة الصعوبات".

ولفت إلى أن وفد صندوق النقد الدولي سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة، ضمن مرحلة المشورة".