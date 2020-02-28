أرامكو تحصل على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي لصفقة "سابك"

أفاد إشعار من الاتحاد الأوروبي أن أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، حصلت على موافقة غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار في التكتل على عرضها البالغة قيمته 69 مليار دولار، لشراء حصة 70 في المئة من مجموعة البتروكيماويات للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأعلنت أرامكو عن الصفقة في مارس/ آذار من العام الماضي، في خطوة مهمة باتجاه تنويع أنشطتها إلى التكرير والبتروكيماويات.

وأظهر تصريح على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية أن المفوضية أجازت الصفقة، أمس الخميس، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت "رويترز" ذكرت، في 21 فبراير/ شباط، أن الصفقة تمضي صوب الحصول على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي.