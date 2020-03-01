الاقتصاد السعودي ينمو 0.3% في 2019 دون التوقعات

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، نمو اقتصاد السعودية 0.3 بالمئة في 2019، وهو ما جاء دون التوقعات، بسبب انخفاض 3.6 بالمئة في القطاع النفطي.

وكانت السعودية تتوقع رسميا نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.9 بالمئة في 2019.

ورغم انخفاض النمو الإجمالي، فقد نما القطاع غير النفطي 3.3 بالمئة بالأسعار الحقيقية العام الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، قد أعلن في 22 فبراير/ شباط الماضي، أن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.

وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل.

وأعلن صندوق النقد الدولي، في يناير/ كانون الثاني، أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9 بالمئة هذا العام ارتفاعا من نحو 0.4 بالمئة في 2019. لكنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للمملكة في 2020 من 2.2 بالمئة بفعل انخفاض إنتاج النفط.