الدول السبع: نستخدم كل أدوات السياسة لتحقيق نمو "قوي ومستدام" لمنع مخاطر كورونا

صرح وزراء مالية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أنهم سيستخدمون كل أدوات السياسة لتحقيق نمو "قوي ومستدام" بمنع مخاطر فيروس كورونا.

قال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في بيان مشترك إن "وزراء مالية المجموعة مستعدون لاتخاذ خطوات بما يشمل إجراءات مالية عندما يكون الأمر مناسبا للمساعدة في الاستجابة لانتشار الفيروس"، حسب وكالة "رويترز".

وتابع بيانهم أن "البنوك المركزية ستواصل الوفاء بمسؤولياتها ودعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي".

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 91313 شخصا، توفي منهم 3117 شخصا، فيما شفي حتى الآن 48124 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم، منها دول أوروبية بينها ألمانيا، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 150 مصابا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".