الخسائر تصل إلى البورصة المصرية بعد انخفاض أسعار النفط العالمية

افتتحت البورصة المصرية يومها بتراجع كبير في مؤشراتها الاقتصادية، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط لمستويات قياسية وعدم توصل منتجي النقط إلى اتفاق محدد بينهم.

وبحسب موقع "مصراوي" هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.45% إلى مستوى 11322 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70EWI بنسبة 2.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.77%.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 30 في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، وذلك بعد فشل محادثات "أوبك+" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.