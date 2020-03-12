أذربيجان: اتفاق "أوبك+" ضمانة لاستقرار أسعار النفط العالمية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأذربيجانية، المستشارة زامينا ألييفا، اليوم الخميس أن اتفاق "أوبك +" لعب دورا مهما في تثبيت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقالت زامينا ألييفا لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "الاتفاق لعب دورا مهما في استقرار أسعار النفط العالمية، أما الخلافات بين الدول المصدرة للنفط فستحرم السوق هذا الاستقرار، ولهذا يجب الاستمرار بالتعاون بين الأفرقاء لمصلحة الجميع".

وأضافت زامينا قائلة: "موقفنا هو حصول تضامن وتوافق بين جميع الأفرقاء لكي يستمر السوق على ما كان من قبل فهذا هو الأساس حاليا".

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 30 في المئة، يوم الاثنين الماضي، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، وذلك بعد فشل محادثات "أوبك+" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.