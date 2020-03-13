حجر صحي على الأوراق النقدية في الكويت بسبب كورونا

أعلن بنك الكويت المركزي أن الأوراق النقدية الواردة إليه لا يعاد ضخها إلا بعد الاحتفاظ بها في صناديق معزولة ومحكمة الإغلاق لمدة أربعة أسابيع على الأقل، وذلك لضمان خلوها من الفيروسات عند إعادة ضخها.

وأكد بنك الكويت المركزي أنه يقوم بشكل مستمر بتعقيم الخزنة وأجهزة العد والفرز واستلام الأموال وتسليمها بما يضمن سلامة كل من موظفي البنك والجمهور.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، بأن بنك الكويت المركزي مستمر خلال الإجازة، في أداء مهامه المرتبطة بالعمليات الرئيسية والإجراءات الأمنية ونظم الدفع والتسوية والمقاصة الإلكترونية للشيكات، مؤكدًا جهوزية بنك الكويت المركزي العالية لضمان استمرار تقديم الخدمات المالية الأساسية اللازمة للجمهور، ويشمل ذلك إجراءات توفير النقد للبنوك على مدار الساعة، إضافة إلى فتح قنوات الاتصال لتقديم ما يلزم للبنوك من دعم ومساندة للاستمرار في أداء أعمالها.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف النقل الجماعي، وذلك بناء على توصية السلطات الصحية، كما منعت السلطات الكويتية جميع المناسبات العامة، وحظرت على الناس زيارة المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.

وأعلنت وزارة الصحية الكويتية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 72 حالة.