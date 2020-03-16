سعر صرف اليورو يتخطى 84 روبلا

تراجع سعر صرف الروبل أمام اليورو، اليوم الاثنين، متجاوزاً حاجز 84 روبلاً، بعد تراجعه مقابل الدولار في تداولات البورصة، ويأتي ذلك بعد انهيار جديد لعروض أسعار النفط، التي تعافت بشكل طفيف من أدنى مستوياتها.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيانات تداول بورصة موسكو أن سعر صرف الدولار وصل إلى 74.9975 روبل، واليورو - إلى 84.17 روبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار/مايو بنسبة 6.9 في المئة حتى 31.49 دولار للبرميل.

وواصلت أسعار النفط التراجع في بورصة لندن، خلال تعاملات اليوم، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتراجع سعر خام برنت حتى الساعة 2:17 بتوقيت موسكو، بنسبة 6.1 في المئة إلى 31.9 دولار، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.2 في المئة إلى 30.15 دولار.