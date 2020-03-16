البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة الرئيسية

قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إنه قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس.

وقلص البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 في المئة والإقراض إلى 10.25 في المئة وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75 في المئة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال البنك في بيانه إن القرار يأتي "في ضوء... ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية".