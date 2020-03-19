بورصة وول ستريت تواصل نزيف الخسائر... ومؤشر داو جونز يمحو آخر مكاسبه منذ تنصيب ترامب

عانت الأسهم الأمريكية مجددا من موجة مبيعات حادة، يوم أمس الأربعاء، ومحا مؤشر داو جونز الصناعي آخر مكاسبه منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017، بينما يهدد وباء فيروس كورونا العالمي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بالشلل.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء أنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 1333.61 نقطة، أو 6.28 بالمئة، إلى 19903.77 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 131.09 نقطة، أو 5.18 بالمئة، ليغلق عند 2398.10 نقطة.

وكان ترامب قد طلب من الكونغرس الموافقة على دفع 500 مليار دولار نقدًا للمكلفين بالضرائب، وكذلك قروض لشركات الطيران 50 مليار دولار.

وانخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" 6.3% إلى 19.898.92 نقطة، وتراجع مؤشر "S&P 500" بنسبة 5.18% إلى 2.398.1 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" 4.7% إلى 6.989.84 نقطة.

وخلال الجلسة، خسرت المؤشرات ما يصل إلى 7%، مما تسبب في تعليق تلقائي آخر لمدة 15 دقيقة للتداول.

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي يوم أمس الأربعاء بنسبة 17% تقريبًا، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 18 عامًا خلال جلسة التداول.