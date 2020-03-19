أسعار النفط العالمية تستمر بالارتفاع ليصل سعر خام برنت إلى 27.66 دولار

تواصل أسعار خام برنت في العالم نموها منذ صباح اليوم الخميس، بنسبة 11.25%، لتصل إلى 27.66 دولار للبرميل الواحد، وفقاً لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 18:20 بتوقيت موسكو (15:20 غرينتش)، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال بنسبة 11.25% إلى 27.66 دولار للبرميل، وذلك بعد انخفاض الرقم إلى أقل من 25 دولارًا ليلة أمس الأربعاء، في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 22.7% إلى 25.56 دولار للبرميل الواحد.

ويأتي ارتفاع سعر النفط العالمي بعد تراجع كبير له يوم أمس إلى أدنى مستوى منذ 17 عاما، في ظل تدهور التوقعات بشأن الطلب واحتمالات حدوث ركود عالمي مع تفشي فيروس كورونا وفي ظل عدم توصل دول "أوبك+" إلى اتفاق جديد حول المزيد من تخفيض أسعار النفط.

وبسبب وباء الفيروس التاجي العالمي، انخفض الطلب على النفط في العالم، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار، وفقا لأحدث البيانات، بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير السلبي يعزز فجوة معاملات "أوبك +"، ففي أوائل مارس/آذار، لم تتمكن الدول المدرجة في الاتفاقية من الموافقة على تغيير معايير الصفقة للحد من إنتاج النفط أو تمديده، ولم توافق موسكو على اقتراح المنظمة لزيادة تخفيض الإنتاج وعرضت الحفاظ على الظروف القائمة، مقابل إصرار السعودية على تخفيض إضافي في إنتاج النفط.

ونتيجة لذلك، سيتم في بداية شهر نيسان/أبريل، انسحاب الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +" من الالتزامات المبرمة سابقًا. وفي الوقت نفسه، أعلنت الرياض، على العكس من ذلك، عن زيادة في الإنتاج وخفض أسعار الذهب الأسود، مما أدى إلى انهيار عروض الأسعار، منذ بداية العام، حيث تضاعفت الأسعار أكثر من مرتين.