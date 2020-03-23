هبوط أسعار النفط مع بدأ التداول بنسبة 8 في المئة

تراجعت أسعار النفط العالمية عند افتتاح التداول، وانخفضت أسعارها بنسبة 8 إلى 9 في المئة، بحسب ما تم تداوله في البورصات.

حيث تراجعت أسعار تكلفة العقود الآجلة، خام برنت بنسبة 8,22 في المئة ليصل سعرها إلى 25,13 دولار أمريكي، عند الساعة 1:17 بتوقيت موسكو.

وتجاوز هذا الانخفاض حاجز الـ11 في المئة ليتم تخفيض تكلفة العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9,89 في المئة ليصل لعتبة الـ21,32 دولار للبرميل.

هذا وانهارت أسعار النفط ورافقها انهيار بأسعار الصرف في أوائل مارس/آذار بعد عدم توصل أعضاء "أوبك+" لإتفاقية حول تمديد اتفاقية الانتاج.

حيث لم تتمكن الدول المدرجة في الاتفاقية من الموافقة على تغيير معايير الصفقة للحد من إنتاج النفط أو تمديده، ولم توافق موسكو على اقتراح المنظمة لزيادة تخفيض الإنتاج وعرضت الحفاظ على الظروف القائمة، مقابل إصرار السعودية على تخفيض إضافي في إنتاج النفط.

ونتيجة لذلك، سيتم في بداية شهر نيسان/أبريل، انسحاب الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +" من الالتزامات المبرمة سابقًا. وفي الوقت نفسه، أعلنت الرياض، على العكس من ذلك، عن زيادة في الإنتاج وخفض أسعار الذهب الأسود، مما أدى إلى انهيار عروض الأسعار، منذ بداية العام، حيث تضاعفت الأسعار أكثر من مرتين.