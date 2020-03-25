شركات النفط الكبرى تقلص إنفاقها 18% في 2020 بعد هبوط الأسعار

ستقلص شركات النفط والغاز العالمية الكبرى إنفاقها هذا العام في أعقاب انهيار أسعار الخام مع انخفاض الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا وحرب الأسعار.

وقالت إكوينور النرويجية، اليوم الأربعاء، إنها ستقلص إنفاقها الرأسمالي حوالي ملياري دولار، في حين قالت شيفرون أمس الثلاثاء إنها ستخفض إنفاقها الرأسمالي هذا العام أربع مليارات دولار.

وستقلص رويال داتش شل إلى 19 مليار دولار في المجمل أي بانخفاض 18 بالمئة مقارنة بخططها الأولية التي كانت لإنفاق 106 مليارات دولار.

وأفادت شركات أخرى مثل إكسون موبيل الأمريكية العملاقة وبي.بي البريطانية أنها ستقلص إنفاقها الرأسمالي لكنها لم تعلن أرقاما محددة حتى الآن.

هوت أسعار النفط 60 بالمئة منذ يناير كانون الثاني إلى أقل من 30 دولارا للبرميل. ونزل خام برنت حوالي 1.7 بالمئة إلى 26.70 دولار اليوم الأربعاء إذ طغى تعثر الطلب على الوقود بسبب انتشار كورونا على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية هائلة من المنتظر إقرارها قريبا.