وزارة الطاقة السعودية: لا يوجد مباحثات مع الجانب الروسي بخصوص زيادة أعضاء "أوبك+"

أعلن المتحدث باسم وزارة الطاقة السعودية أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، لم يبحث مع نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، زيادة عدد المشاركين في اتفاق أوبك+ لتقليص إنتاج النفط، ولا يجري أي مفاوضات حول التوازن في السوق.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة الأنباء السعودية: "لا توجد أية اتصالات بين وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة عدد المشاركين في صفقة أوبك+".

وأضاف المتحدث: "لا توجد أية مباحثات بشأن التوصل لاتفاق حول التوازن في سوق النفط".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري، مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.