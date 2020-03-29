أكبر شركة قفازات في العالم تعجز عن توفير المنتج بسبب كورونا

تتوقع شركة توب غلوف الماليزية، التي تصنع واحدا من كل خمسة قفازات في العالم، عجزا في منتجها مع ارتفاع الطلب من أوروبا وأمريكا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، ليم وي تشاي، لوكالة "رويترز"، إن الشركة مددت فترات التسليم لمواجهة زيادة الطلب.

وأشار ليم إلى إن الشركة تلقت طلبيات من أوروبا وأمريكا في الأسابيع الماضية ما يزيد عن طاقتها الإنتاجية بضعف. وتستطيع توب غلوف إنتاج 200 ألف قفاز من المطاط الطبيعي والصناعي يوميا.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من 600 ألف حالة في 202 دولة ومنطقة حول العالم. وتقدمت أمريكا على الصين من حيث عدد الإصابات. كما مازالت أوروبا تسجل أكبر عدد من الوفيات.

وأضاف ليم "بالطبع ثمة عجز. يزيدون الطلبيات بنسبة مئة في المئة ويمكننا زيادتها إلى 20 في المئة فقط، لذا ثمة عجز بين 50 و80 في المئة".

وتابع ليم، "من المنتظر أن يظل الطلب قويا لمدة تصل إلى تسعة أشهر حتى مع بدء تباطؤ الطلب قليلا من آسيا".

ولمواجهة هذا الوضع، عدلت الشركة فترة التسليم من 30 يوما لتصل إلى 150 يوما.

وقال ليم إن الشركة تعمل على ضمان حصول جميع العملاء على حصة عادلة من القفازات الإضافية التي يجري تسليمها.

ولاحظ رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تضيف أجهزة تصنيع جديدة كل أسبوع ويمكنها زيادة الإنتاج بما يصل إلى 30 في المئة.

في سياق آخر، ناشدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دولا عدة حول العالم، لمنحها أو بيعها مستلزمات طبية، مثل مطهر اليدين وأجهزة التنفس، لمكافحة جائحة فيروس كورونا متسارعة الانتشار.