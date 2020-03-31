نمو سوق الأسهم الروسية تماشيا مع نمو النفط والروبل

كشفت بيانات بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، أن سوق الأسهم الروسية ارتفعت على خلفية قفزة أسعار النفط وتقوية الروبل.

موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت موسكو ( 07:13 غرينتش) ارتفع مؤشر بورصة موسكو المقوم بالروبل بنسبة 2.18 في المئة إلى 2486.33 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "أر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 3.35 في المئة إلى 990.68 نقطة.

وفي بداية تداولات اليوم كان مؤشر بورصة موسكو قد ارتفع بنسبة 1.38 في المئة ومؤشر "أر تي إس" بنسبة 2.52 في المئة.

وانخفض سعر صرف الدولار لحسابات "غد" بواقع 24 كوبيكا (0.24 روبل) إلى 79.08 روبل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران/ يونيو بنسبة 1.14 في المئة إلى 26.72 دولار للبرميل.