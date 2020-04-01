تراجع كبير لمؤشر "أر تي إس" في بورصة موسكو وسط ضعف الروبل

كشفت بيانات بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، أن سوق الأسهم في موسكو تباطأ في هبوطه إلى قدر ما بعد بدء التداول بمؤشر الروبل في البورصة، في حين انخفض مؤشر "أر تس إس" بشدة وسط ضعف الروبل.