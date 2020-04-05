محافظ المركزي الكويتي: لا خوف على الدينار

قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، اليوم الأحد، إن متوسط نسب كفاية رأس المال في البنوك الكويتية يفوق 18 بالمئة وإنه "لا خوف" على الدينار الكويتي.

وذكر المحافظ، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن بوسع البنوك مواصلة صرف توزيعات 2019 رغم الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب إجراءات مواجهة وباء كورونا.

وكان الهاشل أعلن، الخميس، أنه أصدر تعليمات تتضمن خفض المتطلبات الرقابية للبنوك في ظل أزمة فيروس كورونا، بما يتضمن تخفيض متطلبات كفاية رأس المال ومعايير السيولة.

وقال الهاشل اليوم إن الوضع يخضع لمراقبة وثيقة من بنك الكويت المركزي على أساس يومي، ومن الممكن التدخل عند الضرورة.

وأشار إلى أن من السابق لأوانه مطالبة البنوك الكويتية بعدم صرف توزيعات أرباح هذا العام، وأنه لا حاجة لمثل هذا القرار بعد.