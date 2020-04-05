المصارف اللبنانية تعمل مع المركزي لتحديد سعر صرف يومي للدولار

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أنها ستعمل مع البنك المركزي اللبناني لتحديد سعر الصرف اليومي للدولار.

وفي بيان لها نشرته "إل بي سي" اللبنانية، رحبت الجمعية بتعاميم المصرف المتعلقة بتطبيق إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية الصغيرة وبشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الأجنبية.