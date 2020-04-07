مصر... استثمارات إضافية في قطاع الصحة لمواجهة كورونا

قالت وزيرة التخطيط في مصر، هالة السعيد، إنه تم تخصيص 3.8 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.69 جنيه مصري) كاستثمارت إضافية في قطاع الصحة لمواجهة أزمة كورونا.

وتابعت الوزيرة فى تصريحات تلفزيونية نقلها حساب مجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك"، أنه "كلما كان الاقتصاد مبني على أسس سليمة؛ كلما تكون قدرته على التعافى أسرع".

وأشارت الوزيرة إلى أن جائحة فيروس كورونا تسبب في "إيقاف عجلة الانتاج على مستوى الدول لتبدأ في الصين التي تمثل حوالي 20٪ من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلى دول العالم كافة".

وأكدت السعيد أن "المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من 2 إلى 2.5 ٪ فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ 50 مليون على مستوى العالم".

وقالت السعيد إن التوقعات تشير إلى تسجيل مصر معدل نمو قدره 4.5 % نهاية الربع الثالث من العام "تبعا لعمق أزمة كورونا واستمرارها".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1322 حالة، بينما وصلت حالات الوفيات إلى 87 حالة.