منتجو النفط في إفريقيا يدعمون اتفاق "أوبك+" في تخفيض الإنتاج

أعلنت المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط (APPO)، اليوم السبت، عن قرارها بدعم جهود "أوبك+" لتحقيق الاستقرار في السوق النفطي العالمي من خلال خفض إنتاجها، وأضافت أنها ستبلغ أوبك في المستقبل القريب بتفاصيل خطة التخفيض.

ونشر الحساب الرسمي لمنظمة "أوبك" على التويتر بيانا جاء فيه: "بروح من التعاون والمسؤولية الجماعية ... التزم أعضاء (APPO) أيضًا بالمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط من خلال تخفيض إنتاجهم اليومي، وسيتم إبلاغ منظمة "أوبك" بتفاصيل هذا التخفيض في أقرب وقت ممكن".

Press release: African Petroleum Producers’ Organization (APPO) commits to support #OPEC+ efforts to stabilize the global oil market. pic.twitter.com/OPWMcnMy4l — OPEC (@OPECSecretariat) April 11, 2020

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وبحسب البيان، فإن دول "أوبك+" وافقت على خفض الإنتاج بثلاث مراحل من مستوى الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول 2018، هذا يعني أن مستوى الذي يُنطلق منه خفض إنتاج النفط لجميع الدول هو مستوى إنتاج كل دولة في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

أما المستويات التي تنطلق منها روسيا والسعودية ثابتة وهو 11 مليون برميل يومياً لكل دولة، وسيتم خفضه حتى 8.5 مليون برميل في أول شهرين للصفقة.

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.