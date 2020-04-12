تركيا: لن نسعى للحصول على أي قروض من صندوق النقد الدولي

استبعدت تركيا السعي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الصندوق أن المؤسسة لديها "مشاركة بناءة" مع أنقرة، مقللة التكهنات بأنها ستصل إلى المساعدة المالية.

وقال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان في مقابلة مع تلفزيون "سي إن إن تورك" يوم الأحد، إن عقد صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي ليس على جدول أعمال تركيا.

وتأتي تعليقات قالن بعد أن قالت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم الخميس، في مقابلة مع "بلومبيرغ" إن الصندوق "لديه مشاركة بناءة للغاية مع جميع الأعضاء، بما في ذلك تركيا".

على جانب آخر، يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يعاني، هذا العام، أسوأ ركود له منذ الكساد العظيم، حيث تتعرض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا لمخاطر عالية.

وقالت كريستالينا، إن نصف الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة تسعى للحصول على المساعدة. وافق المجلس التنفيذي على مضاعفة الوصول إلى تمويل الطوارئ لمواجهة الطلب المتوقع بنحو 100 مليار دولار.