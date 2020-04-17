أرامكو تخفض إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا ابتداء من مايو

أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو"، اليوم الجمعة، أنها ستخفض إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 مايو/أيار.

وجاء في بيان الشركة "أعلنت أرامكو السعودية، أنها ستزود عملائها بـ 8.5 مليون برميل نفط يوميا اعتبارا من 1 مايو/أيار".

وستقوم روسيا والمملكة العربية السعودية، بموجب شروط الاتفاقيات، بتخفيض إنتاج النفط بحصة متساوية، 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوى الإنتاج الأساسي البالغ 11 مليون برميل يوميا.

وتوصلت مجموعة "أوبك +" في 12 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط على ثلاث مراحل، على أن تبدأ عملية الخفض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران، ومن ثم 7.7 مليون في النصف الثاني من العام و 5.8 مليون أخرى حتى نهاية أبريل 2022.

كما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن صفقة "أوبك+" الجديدة ساعدت على تجنب انهيار السوق إلى حالة الفوضى وتساعد في الحفاظ على ديناميكيات أسعار مستقرة إلى حد ما في العالم.