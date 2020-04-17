أسعار نفط غرب تكساس الوسيط تهوي إلى أقل من 19 دولارا للبرميل

وبحلول الساعة 10:33 من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.84% إلى 18.48 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام 19 مليون برميل في أحدث أسبوع، مسجلة أكبر زيادة لها على الإطلاق، لتصل إلى 503.6 مليون برميل مع تقليص شركات التكرير النشاط بسبب انخفاض الطلب نتيجة لجائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وخفضت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط في البلاد في عام 2020 بمقدار 1.23 مليون برميل يوميًا، إلى 11.76 مليون برميل يوميًا مقابل توقعات آذار/مارس البالغة 12.99 مليون برميل، يلي ذلك من توقعات إدارة معلومات الطاقة الشهرية الصادرة عن الوزارة.

وبالنسبة لعام 2021، خفضت الوزارة التوقعات أيضًا بمقدار 1.63 مليون برميل، إلى 11.03 مليون برميل من 12.66 مليون برميل يوميًا.

ويشار إلى أن دول "أوبك+" لم تتوصل يوم 6 آذار/مارس الماضي، لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده. وبينما اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط القائمة، عرضت المملكة العربية السعودية زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك ، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل. وانخفضت أسعار النفط في آذار/مارس في ظل ذلك وكذلك بسبب تفشي الفيروس التاجي ، بمقدار مرتين تقريبًا.

لكن هذه الدول عادت لتجتمع وتوصلت ضمن اجتماعات مجموعة "أوبك +" في 12 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط على ثلاث مراحل، على أن تبدأ عملية الخفض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران، ومن ثم 7.7 مليون في النصف الثاني من العام و 5.8 مليون أخرى حتى نهاية أبريل 2022.