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    أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل

    مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو: أوروبا تحتاج 500 مليار يورو للتعافي من أزمة كورونا

    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
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    صرح مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو، كلاوس ريجلينج، بأن أوروبا ستحتاج إلى 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو.

    وقال ريجلينج في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية نشرت، اليوم الأحد، إن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي.

    ​وأضاف "أود أن أقول إننا نحتاج للمرحلة الثانية 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك، من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضا استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص".

    وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري، على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.

    كما اتفقوا أيضا على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5 بالمئة هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه.

    ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 أبريل/ نيسان، ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.

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    فيروس كورونا, يورو, أوروبا
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