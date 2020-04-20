انخفاض أسعار عقود الخام الأمريكية إلى ما دون الـ14 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 21 عاما

انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 14 دولارًا للبرميل، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 21 عامًا، وفقًا لبيانات التداول.

واعتبارًا من الساعة 13:10 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو بنسبة 25.62% إلى 13.59 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس 1999.

وفقا لوكالة الطاقة الدولية، سينخفض ​​الطلب على النفط هذا العام بنسبة قياسية تبلغ 9.3 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض مع نهاية شهر أبريل/نيسان إلى 29 مليون برميل يوميا وهو أقل مما كان عليه في أبريل/نيسان 2019.

وبحسب تصريحات لمايكل مكارثي، الخبير الاقتصادي في CMC Markets، فإن انخفاض أسعار النفط الخام يعود بسبب التدفق الزائد من منشآت التخزين الأمريكية الرئيسية في كوشينغ والانخفاض الكبير في الطلب، بحسب ما نقلت "رويترز".

لا تزال هذه التوقعات قائمة بالرغم من قرار "أوبك +" الجديد بخفض إنتاج النفط، بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران، و7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام، و5.8 مليون برميل إضافي حتى أبريل/نيسان 2022.