شركات تكرير نفط هندية تخفض وارداتها من الشرق الأوسط

خفضت شركات تكرير نفط هندية وارداتها من النفط من المنتجين في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لشهر مايو/ أيار، بعد تراجع الطلب المحلي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

قال مسؤول في شركة لتكرير النفط إن شركته خفضت المشتريات من السعودية بحوالي 80%، بينما قال مسؤول في شركة أخرى إن التخفيض لديهم بلغ 66% خلال شهر مايو/ أيار مقارنة مع متوسط المشتريات الشهرية من المملكة.

أما عن الخام المورد من شركة "أدنوك" الإماراتية، قال المسؤول إن شركته ستحصل على شحنة واحدة فقط عن شهر مايو بدلا من شحنتين في المتوسط شهريا، بينما ستتلقى الشركة الأخرى بعض الشحنات المؤجلة من أبريل/ نيسان وتخصيص شحنة واحدة لشهر مايو.

أما العراق فقد قلص هو الآخر شحناته لإحدى الشركتين بمقدار شحنة، بينما تتراوح الاحتياجات الشهرية للشركة في المتوسط بين 3 إلى 4 شحنات.

ومنذ بداية العام الجاري هبطت أسعار النفط نحو 80% بعد انتشار وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 180 ألف شخص، حيث انخفض الطلب على الوقود بنحو 30% عالميا.