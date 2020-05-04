تعاون جزائري روسي لاستكشاف وإنتاج المحروقات

وذكرت الشركة الوطنية الجزائرية في بيان اليوم الإثنين "وقعت سوناطراك والشركة الروسية لوك أويل مذكرة تفاهم لبدء المناقشات بهدف تحديد إمكانيات الطرفين للاستثمار المشترك في عمليات الاستكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وهذا بعد صدور قانون المحروقات الجديد".

وتابع البيان أن المذكرة تشمل فحص وتحديد فرص الاستكشاف والإنتاج الدولية، لافتا إلى أن الشركة الروسية تعد واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، حيث تمثل أكثر من 2 بالمئة من إنتاج النفط العالمي وحوالي واحد بالمئة من احتياطيات النفط والغاز المثبتة.

عاجل | سوناطراك: توقيع مذكرة تفاهم بين #سوناطراك والشركة الروسية #لوكويل لبدء المناقشات بهدف تحديد إمكانيات الطرفين للاستثمار المشترك في عمليات الاستكشاف وإنتاج #المحروقات في الجزائر@sonatrach_dz @lukoilrus pic.twitter.com/7QXJpxFYZF — El Hayat TV (@elhayatonline) May 4, 2020

وتعتبر "سوناطراك" أكبر شركات النفط والغاز في أفريقيا، وهي متخصصة في استكشاف وإنتاج وبيع المواد الهيدروكربونية الخام.

وتأتي الجزائر، في المركز التاسع في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من حيث حجم إنتاج النفط، كما أنها من بين أكبر 10 دول تصديرا للغاز الطبيعي في العالم.

وصادق البرلمان الجزائري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قانون جديد للمحروقات أثار جدلا واسعا في صفوف الخبراء وكذا خلال المسيرات الشعبية عبر مختلف ولايات الجزائر.