النفط يهبط متأثرا بالمخاوف من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا

سجلت أسعار النفط تراجعا أكثر من 1% الاثنين 11 أيار/ مايو حيث ألقت المخاوف من عتمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 51 سنتا بما يعادل 1.7% إلى 30.46 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمربكي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 2% إلى 24.25 دولار للبرميل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".

واقتنص كلا خامي القياس مكاسب على مدار الأسبوعين الأخيرين مع تخفيف الدول القيود التجارية والاجتماعية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود ولو بشكل متواضع. ومن العوامل الداعمة أيضا انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم.

لكن سيناريوهات محتملة لموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في شمال شرق الصين وفي كوريا الجنوبية أثارت قلق المستثمرين حتى مع شروع مزيد من الدول في تخفيف قيود التصدي للجائحة وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.

وكانت وزارة الطاقة الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أن الطلب العالمي على النفط لن يعود بسرعة إلى مستويات ما قبل الأزمة، كما أكدت الوصول إلى مستوى 100 مليون برميل يوميا سيستغرق بعض الوقت.