أكثر من 8 تريليونات دولار حجم خسائر "كورونا" حول العالم

نشرت الأمم المتحدة تقريرا تحدثت فيه عن حجم الاقتصاد العالمي وما سيشهده من تقلص يصل هذا العام إلى حدود 3.2 في المئة، نتيجة لجائحة "كورونا" التي عصفت بجميع دول العالم.

وبحسب ما جاء في تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة، فإن حجم التقلص سيعادل ما تم تحصيله من مكاسب في حوالي 4 أعوام، ليبلغ حجم الخسائر حوالي 8.5 تريليون دولار.

هذا وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس، بأن العالم سيواجه "واقعا مريرا" يتمثل في ركود حاد لم نشهده منذ الكساد الكبير.

مضيفا بأن قوة انتعاش الاقتصاد ستعتمد على قدرة البلدان على حماية الوظائف والدخل، لا سيما لدى أكثر أفراد المجتمعات ضعفا.

وأضاف التقرير بأن العام القادم ربما يشهد انتعاشا طفيفا بنسبة 3.4 في المئة، وسيكون متجها لتعويض ما تم خسارته في هذا العام.

يذكر بأن وزراء مالية مجموعة العشرين أعلنوا في وقت سابق ببيان مشترك، أن دول المجموعة وعدت باتخاذ جميع الإجراءات لمنع التأثير الطويل لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

كما شدد الوزراء على أهمية تبادل أحدث المعلومات والخبرات بشأن مكافحة مرض "كوفيد - 19"، لتقليل الآثار السلبية، فضلا عن مخاطر انتشار موجة ثانوية من العدوى بفيروس كورونا.