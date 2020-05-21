قطر للبترول: عودة الطلب على النفط لما كانت عليه قد تستغرق عامين

قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، مدير شركة قطر للبترول سعيد بن شريدة الكعبي، اليوم الخميس، إن عودة الطلب على النفط لما كانت عليه قد تستغرق عامين.

وبحسب "رويترز"، أضاف الكعبي أن "قطر لن تقلص من إنتاج الغاز المسال"، موضحا أن "ترسية العطاءات التجارية لتوسعة إنتاج الغاز المسال من حقل الشمال بنهاية السنة".

وأشار إلى أن "قطر للبترول ستخفض الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي 30% بحلول يونيو المقبل".

وفي أبريل الماضي، أعلنت قطر للبترول بدء حملة أعمال حفر الآبار التطويرية في مشروع توسعة حقل الشمال.

ووفقا لصحيفة "الشرق"، بدأ حفر أول بئر من مجموع 80 بئرا سيتم حفرها في المشروع بواسطة منصة الحفر (غلف دريل لوفاندا) التابعة لشركة "غلف دريل"، المملوكة لتحالف الخليج العالمية للحفر القطرية و"سي دريل" العالمية المتخصصتين في تشغيل منصات الحفر.

ونقلت الصحيفة عن لسان سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن حملة أعمال الحفر التطويري تمثل معلما هاما على طريق تحقيق الاستراتيجية القطرية الهادفة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المُسال.

وأشار الكعبي إلى أن مشروع التوسعة لا يزال على رأس أولويات قطر.

ويهدف مشروع توسعة حقل الشمال إلى زيادة القدرة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المُسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا على مرحلتين. بالتوازي مع منح قطر للبترول عدد من العقود لاستخدام وتشغيل منصات بحرية لحفر 80 بئرا للمرحلة الأولى من المشروع.