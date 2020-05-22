بعد تعديل اتفاق المقايضة... المركزي التركي يتلقى 10 مليارات دولار من قطر

أفادت قائمة تحليلية للمركز المالي في البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، أن البنك تلقى 10 مليارات دولار من اتفاق مبادلة عملة أبرمه مع قطر منذ يومين.

وكانت وكالة "الأناضول"، قد ذكرت في وقت سابق، أن البنك المركز التركي ونظيره القطري ، اتفقا على رفع مبلغ المقايضة الثنائية بينهما إلى ما يقابل 15 مليار دولار من عملتي البلدين.

ونشر المركزي التركي الأربعاء الماضي، بيانًا حول تعديل اتفاقية المقايضة المبرمة مع نظيره القطري في 17 أغسطس/ آب 2018، وتمثل التعديل في رفع مبلغ المقايضة مع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري.

وكان مبلغ المقايضة قبل تعديل الاتفاقية المذكورة، يقابل 5 مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري.

وأكد البيان أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى البلدين.

وبحسب وكالة "رويترز" الاتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها في تركيا ويقدم بعض التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز الاحتياطيات المستنزفة ودعم الليرة التركية.