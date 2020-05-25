منذ 2012... أول انكماش ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل

أعلن مكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، اليوم الاثنين، إن اقتصاد إسرائيل انكمش 7.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام جراء تضرر التجارة والاستثمار والإنفاق الحكومي والاستهلاكي من تفشي فيروس كورونا المستجد.

تراجعت الصادرات 5.9 بالمئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، في حين هبط الإنفاق الخاص 20.3 بالمئة واستثمارات الأصول الثابتة 17.3 بالمئة. وهبطت الواردات 27.5 بالمئة وتراجع الإنفاق الحكومي 10.3 بالمئة.

وأعلن بنك إسرائيل المركزي إنه يتوقع أداء ضعيفا في النصف الأول من 2020 بسبب فيروس كورونا، الذي أدى لتوقف جزء كبير من النشاط الاقتصادي، وتحسنا في النصف الثاني من العام والعام المقبل.

وهذا أول انكماش ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل منذ 2012.

وباستبعاد صافي الضرائب على واردات ربع السنة، لتحييد أثر التقلبات المتعلقة بمبيعات السيارات والواردات، يكون الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش 4.6 بالمئة.

وبلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي 4.6 بالمئة على أساس سنوي دون تعديل، ونما اقتصاد إسرائيل 3.5 بالمئة في 2019 بأكمله، بحسب ما نقلت "روتيرز".

يذكر بأن أكثر من 1.1 مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة في أعقاب أزمة الفيروس، وهو ما يوازي معدل بطالة نسبته 27 في المئة، ويشمل هذا الرقم الموظفين الذين أجبروا على أخذ إجازة بدون أجر وبعض العاملين لحسابهم الخاص وكذلك الذين فقدوا وظائفهم.

هذا وبدأت يوم الأحد، محاكمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ليصبح أول رئيس وزراء في السلطة يخضع لمحاكمة جنائية في تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.