بـ 9 مليارات يورو… ألمانيا تتدخل لإنقاذ "لوفتهانزا" من الإفلاس بسبب كورونا

تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد، في توقف حركة الطيران في غالبية دول العالم، حتى أصبحت عدة شركات عالمية، بينها شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، على حافة الإفلاس.

وقالت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الاثنين، إن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا توصلت لاتفاق مع برلين حول خطة إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو لتجنبيها الإفلاس في ظل أزمة كورونا، حيث تصبح الدولة أكبر مساهم في رأسمال الشركة، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق يحتاج لموافقة المفوضية الأوروبية.

وأعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، المصادقة على خطة لإنقاذ شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" من خلال صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفدرالية، الذي تم إنشاؤه لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة). وستعود الحكومة الألمانية بموجب الاتفاق إلى قائمة مساهمي الشركة بعد نحو 20 عاما، وأعلن مجلس إدارة الشركة دعمه لحزمة التدابير التي تتطلب مصادقة المفوضية الأوروبية والجمعية العمومية للمساهمين.

Germany has agreed on a $9 billion rescue plan to bail out financially stricken airline, Lufthansa pic.twitter.com/jJb7v1V3K1 — TRT World (@trtworld) May 25, 2020

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات شاقة حول المساعدات وسط أزمة غير مسبوقة تشهدها الشركة وقطاع الطيران بأكمله، ووفقا للخطة ستستحوذ الدولة في إطار زيادة رأسمال الشركة على حصة 20 في المئة في المجموعة مقابل 300 مليون يورو، أي 2.56 يورو للسهم الواحد، وهو رقم أدنى بكثير من سعر السوق، ما من شأنه أن يضمن لبرلين عائدات استثمارية.