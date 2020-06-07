صادرات السلع السعودية تنخفض بنحو 14 مليار دولار

سجلت الصادرات السلعية السعودية، في الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا عن الربع المقابل من العام الماضي، بمقدار 51.52 مليار ريال تقريبا (13.74 مليار دولار أمريكي)، أو ما نسبته 20.7 في المئة، لتصل إلى 197.84 مليار ريال (52.76 مليار دولار).

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، جاء ذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدر 42.07 مليار ريال (11.22 مليار دولار)، وبنسبة 21.9 في المئة، عن الربع الأول لعام 2019.

وشكلت الصادرات النفطية السعودية ما نسبته 77 في المئة، من مجموع الصادرات الكلي للمملكة في الربع الأول لعام 2019، غير أنها انخفضت بحوالي 2.2 في المئة في الربع الأول للعام الجاري.

وفيما يخص الواردات السعودية، سجلت هي أيضا، في الربع الأول للعام الجاري، انخفاضا بنحو 4.4 في المئة، وبمقدار 5.72 مليار ريال (1.52 مليار دولار)، لتصل إلى 124.02 مليار ريال (33.1 مليار دولار تقريبا).

وكانت السلع المستوردة الأكثر تأثرا بالانخفاض، هي الآلات والأجهزة الكهربائية، والمعدات الكهربائية وأجزائها، وذلك بـ(- 4 بالمئة)، ومعدات النقل وأجزائها بـ(6.3 في المئة).

من جهة أخرى، ارتفعت واردات السعودية من منتجات الصناعات الكيميائية بـ7.8 في المئة، ومنتجات المعادن بـ8.3 في المئة.

ومقارنة مع الربع السابق (الربع الرابع لـ2019)، انخفضت قيمة الواردات السعودية بمقدار 6.13 مليار ريال (1.63 مليار دولار)، وبنسبة 4.7 في المئة.

جدير بالذكر، أن السعودية شهدت، بنهاية الربع الأول من 2020، انتشارا لوباء "كوفيد 19"، الذي أجبر السلطات على اتخاذ تدابير مشددة، أثرت بشكل كبير على دوران عجلة الاقتصاد في المملكة، فضلا عن انخفاض الطلب العالمي على النفط، جراء تداعيات الجائحة على اقتصادات الدول الصناعية وغيرها.